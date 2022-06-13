Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов удалось освободить от оккупантов

Зеленский сообщил количество освобожденных от оккупантов населенных пунктов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 110-го дня войны.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

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Что сказал Зеленский?

Сегодня уже 110-й день нашей обороны. И когда это говоришь – 110-й день – понимаешь, какой большой путь мы прошли. Удалось выбить врага из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей. Удалось освободить значительную часть Харьковской области. Всего более тысячи населенных пунктов освободили. Остановлено наступление оккупантов на юге Украины.

Благодаря контрнаступлению уже освобождена часть громад Херсонской области. В боях на Донбассе – а они точно войдут в военную историю как одно из самых жестоких сражений в Европе и за Европу – украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно — в артиллерийских системах.

Цена этой битвы для нас очень высока. Она просто страшная. И мы ежедневно обращаем внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и наконец положит конец российских издевательств с украинского Донбасса.

Сегодня стало известно о гибели еще одного ребенка от российских обстрелов – именно там, именно на Донбассе, в Луганской области. Мальчик 2016 года рождения. Он жил в Лисичанске, в обычном доме на улице Московской. Вот так: шестилетний мальчик на улице Московской также, как оказалось, – опасный враг для Российской Федерации...

Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, кроме как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта – уже более 2,5 тысячи километров, чувствуется, что стратегическая инициатива – все же за нами.

Мы придем во все наши города, во все наши села, в которых пока нет нашего флага. Нет на административных зданиях. Хотя украинских флагов там, я уверен, очень много – просто в людей, просто дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим – увидим везде, когда вернемся.

Мы придем в Херсон. И обычные херсонцы на улицах города будут встречать именно нашу армию. Провал оккупантов, которые пытались праздновать так называемый День России, только доказывает, что Херсон – это украинский город. И херсонцы будут праздновать только украинские праздники.

Мы придем в Мелитополь. И вернем всем мелитопольцам возможность жить без страха. И, кстати, все коллаборанты, которые угрожают сейчас отобрать землю у фермеров в Мелитополе и в других районах Запорожья, сами – очень вероятно – окажутся в этой земле.

Мы придем в Мариуполь. И освободим город уже в третий раз. Его освободили в 1943 году от нацистов – блестящей операцией. В 2014-м, именно в этот день, 13 июня, благодаря мужеству наших "азовцев" и других подразделений Мариуполь был освобожден во второй раз. Освобожден от боевиков, которые тогда еще не осознавали полностью, к чему их направляет российское государство. А сейчас они это видят. Видят сожженный Мариуполь. Видят, для чего туда пришли русские. Но мы не позволим сделать этот город мертвым. Мы вернем его. Обязательно.

Мы придем в Энергодар. И я хочу повторить каждому и каждому в городе, кто выходил на улицы против российских военных, кто отказывается сотрудничать с оккупантами и кто сегодня нас ждет. Хочу повторить, что мы ни на день не забывали о нашем Энергодаре.

И я прошу всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном юге, на Донбассе, на Харьковщине. Говорите им, говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что освобождение будет. Говорите Кирилловке, Геническе, Бердянске, Мангушу. Говорите Горловке, Донецку, Луганску. Говорите всем на Харьковщине, кто еще вынужден видеть российский флаг на нашей украинской земле. Говорите им, что украинская армия обязательно придет. Конечно, мы освободим и наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил себе драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой.

Зеленский попросил о помощи у Американского еврейского комитета

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня обратился в Американский еврейский комитет и попросил о поддержке в противостоянии агрессии РФ.

"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорять поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Знаю, что ваша помощь уже существенная. Но вы можете использовать еще больше свое влияние", – сказал он.

Также президент подчеркнул, что российские оккупанты за время войны убили 287 украинских детей.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, сколько детей убили российские оккупанты. Кроме того, мы писали, чем грозит планете война в Украине.