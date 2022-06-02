Зеленский рассказал, сколько ВСУ отбили у оккупантов населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обстановке на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения украинские военные смогли уже отбить у оккупантов 1017 населенных пунктов, 2603 еще предстоит освободить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу и политикам Люксембурга.

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По его словам, российские войска зашли в 3620 населенных пункта, сейчас под их контролем находится 20% территории Украины.

"Российские войска зашли в 3 тысячи 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось уволить. Еще 2 тысячи 603 – предстоит уволить. На сегодня под контролем оккупантов находится около 20 процентов нашей территории. Около 125 тысяч квадратных километров. Это гораздо больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых. Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами. Около 12 миллионов украинцев стали внутренними переселенцами. Более 5 миллионов – это, прежде всего, женщины и дети – уехали за границу", – рассказал президент.

Зеленский проинформировал политиков Люксембурга о том, что сейчас бои продолжаются на огромной территории от Харькова на востоке нашей страны до города Николаев на юге.

"Если посмотреть на всю линию фронта, а она, конечно, не является прямой, то эта линия – более тысячи километров. Только представьте! Постоянные боевые действия, растянувшиеся по фронту свыше тысячи километров", – отметил Зеленский.

Также президент рассказал о вражеских обстрелах, которые российская армия ежедневно наносит по нашим городам и населенным пунктам.

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"Ежедневно Украина страдает российскими ракетными ударами. Только за вчерашний день Россия применила 15 разных крылатых ракет. А за все время с 24 февраля применено 2 тысячи 478 ракет. Большинство из них по гражданской инфраструктуре. Мы вынуждены защищаться фактически от всей русской армии. Все боеспособные русские военные формирования России задействованы в этой злости", – отметил Зеленский.

Также он рассказал о потерях со стороны оккупантов, которые соизмеримы с тем, сколько было потеряно за 10 лет войны в Афганистане.