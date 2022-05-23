Зеленский рассказал в Давосе, как планирует восстанавливать Украину после войны

Владимир Зеленский выступил в Давосе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую историческую модель восстановления Украины. Он пригласил страны и компании принять в нем участие, так как объем работы в Украине колоссальный.

Об этом Зеленский заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

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Модель такая, что у каждой страны, компании или города-партнера будет возможность взять шефство над тем или иным городом или отраслью.

Зеленский также пригласил все компании, вышедшие с российского рынка, войти на украинский.

"Вы получите доступ к 40 млн украинских потребителей и к рынку Европы. Ваши позиции и бренды реально усилятся только благодаря тому, что вы стоите на защите свободы", – заявил президент.

Несколько стран уже выбрали города для помощи

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Сербия поможет отстроить украинские города. Это пообещал президент Александр Вучич.

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Нам согласились помочь:

Дания (Николаев и область),

Великобритания (Киев и область),

Швеция (Николаев и область),

Эстония (Житомир и область),

Япония,

Италия,

Латвия,

Литва.

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