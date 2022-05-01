Зеленский: РФ покажет меньше военной техники на параде к 9 мая

Владимир Зеленский рассказал про потери армии РФ в войне с Украиной / Коллаж "Сегодня"

Война с Украиной ослабила Россию так, что страна-агрессор продемонстрирует меньшее количество военной техники на параде к 9 маю в Москве.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

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Украинские военные уничтожили:

более 1 000 российских танков;

почти 200 российских самолетов;

почти 2 500 бронированных боевых машин.

"Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории. Но война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве", – говорит Владимир Зеленский.

В "ДНР" отказались от парада на 9 мая

В так называемой "ДНР" приняли решение не проводить военный парад и марш "Бессмертного полка" на 9 мая. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что парад состоится, но только после "освобождения" территории всей Донецкой области от украинских войск.

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Отказ от массовых мероприятий Пушилин обосновал соображениями безопасности и якобы угрозой обстрела массового скопления людей и инфраструктуры. По его словам, акция "Бессмертный полк" будет в интерактивном формате.

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