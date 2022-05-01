Зеленский: РФ покажет меньше военной техники на параде к 9 мая

Владимир Зеленский рассказал про потери армии РФ в войне с Украиной / Коллаж "Сегодня"
Война с Украиной ослабила Россию так, что страна-агрессор продемонстрирует меньшее количество военной техники на параде к 9 маю в Москве.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
Украинские военные уничтожили:
- более 1 000 российских танков;
- почти 200 российских самолетов;
- почти 2 500 бронированных боевых машин.
"Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории. Но война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве", – говорит Владимир Зеленский.
В "ДНР" отказались от парада на 9 мая
В так называемой "ДНР" приняли решение не проводить военный парад и марш "Бессмертного полка" на 9 мая. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что парад состоится, но только после "освобождения" территории всей Донецкой области от украинских войск.
Отказ от массовых мероприятий Пушилин обосновал соображениями безопасности и якобы угрозой обстрела массового скопления людей и инфраструктуры. По его словам, акция "Бессмертный полк" будет в интерактивном формате.
Ранее мы писали:
- Аваков: Никакого 9 мая не будет, "бункерный дед" не появляется на публике
Цирк абсурда и дешевый спектакль: модные бутики в Москве обязали украсить витрины к 9 мая