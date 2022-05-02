Зеленский: Россия блокирует украинские порты и хочет спровоцировать мировой кризис

Зеленский заявил, что Россия блокирует украинские морские порты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия полностью контролирует Черное море и блокирует экспорт украинской продукции. Таким образом Москва стремится вызвать продовольственный кризис в мире.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью в программе 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network.

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По словам Зеленского, Киев хочет решить этот вопрос во избежание еще одного мирового кризиса.

"Заблокированы порты для экспорта нашей пищевой продукции, сегодня это большая трагедия пищевой безопасности Европы и всего мира. Россия контролирует Черное море. Мы хотим разблокировать эти пути и не дать России спровоцировать другой кризис. Потому что после энергетического кризиса 100% у нас будет продовольственный кризис, если мы не сможем доставить наши урожаи в порты европейских стран", – сказал президент.

Он убежден, что Россия это прекрасно понимает и намеренно пытается вызвать продовольственный кризис.

"В этом и цинизм этой ситуации. Они хотят полностью заблокировать экономику для нашего государства", – добавил Зеленский.

Украина закрыла морские порты в оккупированных городах

Министерство инфраструктуры Украины сообщило о закрытии морских портов Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона. Такие ограничения будут действовать до деоккупации этих территорий от россиян.

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Решение приняли из-за невозможности обслуживать суда и пассажиров, проводить грузовые, транспортные и другие связанные с этим виды хозяйственной деятельности.

Кроме того, из-за российского вторжения Украина не может гарантировать необходимый уровень безопасности судоходства и обеспечивать охрану окружающей среды.

"Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над российским оккупантом", – сообщили в Мининфраструктуры.

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