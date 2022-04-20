Зеленский: Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма

Зеленский заявил, что РФ нужно признать государством-спонсором терроризма/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация должна быть признана страной-спонсором терроризма

Об этом глава государства сказал во время обращения к украинцам.

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"Работаем над тем, чтобы все государственные чиновники России, поддерживающие эту позорную войну, получили логичный санкционный ответ от демократического мира. Россия должна быть признана государством спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией", — сказал Зеленский.

Глава государства также призвал вводить нефтяное эмбарго против РФ.

Зеленский об обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на любой формат обмена своих заблокированных РФ гражданских и военных в Мариуполе на россиян.

"Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных, которых они оставили. И трупы оставили, и раненых людей они кинули. Потому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена", – заявил Зеленский на брифинге с президентом Европейского совета в Киеве.

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