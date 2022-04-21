Зеленский: Россия сорвала пасхальное перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Оно появилось в Telegram-каналу главы государства.

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Что сказал Зеленский?

Сегодня был очень содержательный внешнеполитический день для Украины. В Киев прибыли премьер-министры Испании и Дании. Двух государств, которые последовательно поддерживают Украину. Поблагодарил их за помощь нашей обороне. За санкционное давление на Россию. Призвал Испанию, Данию и все другие европейские демократии еще усилить санкции за эту войну.

Председатель правительства Дании заявила о готовности поддержать программу послевоенного восстановления Украины в части восстановления и развития Николаева и судостроительной отрасли Украины.

Сегодня обратился к парламенту и народу Португалии. Это было уже 26-е обращение к парламентам государств – наших партнеров. Могу сказать, что каждое из таких выступлений добавляет нам поддержки. Также обратился сегодня к участникам специальной весенней сессии Всемирного банка.

Аккумулируем финансовую поддержку для Украины. Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки для нашего государства. Этот пакет включает очень мощные оборонительные инструменты для наших военных. В частности, это артиллерия и снаряды, беспилотники. То, что мы ожидали.

На юге и востоке нашей страны оккупанты продолжают делать все, чтобы были основания для них говорить хотя бы о каких-то победах. Они накапливают силы, загоняют на нашу землю новые батальонные тактические группы. Пытаются даже начать так называемую "мобилизацию" в оккупированных районах Украины.

Призываю жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях — внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам. Если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные, то знайте — это не для того, чтобы вам помочь. Это для того, чтобы сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы устроить такой спектакль.

К сожалению, Россия отвергла предложение установить пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере.

Подписал очередной указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 202 защитника Украины. Из них 194 военнослужащих Вооруженных Сил и 8 военнослужащих Госспецсвязи.

Встреча Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным. По его словам, для этого нужно, чтобы российская сторона сказала фразу об окончании войны, а также назвала день и место встречи.

"Мы готовы ко всему. Мы готовы обсуждать вопросы оккупированных территорий, Крыма, Донбасса – эти вопросы нужно решать. Вопросы отвода войск за территорию Украины – тоже нужно решать, хотя бы отвод до той линии, которую РФ перешла 24 февраля", – заявил Зеленский.

По его словам, нельзя идти вперед к миру, и при этом оказывать давление на нашу страну.

"Мы несколько раз говорили, что я другой президент, мы другое государство, мы все объединены тем, что любим Украину, поэтому говорить мы всегда за", – сказал президент.

Зеленский считает: для его встречи с Путиным необходимо желание самого президента РФ. Также нужно перестать стрелять, потому что никто ни к кому не доедет, и глава украинского государства не бросит страну.

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"Я не бюрократ, мне не нужно готовиться к нашей встрече. Мне нужно, что российская сторона сказала фразу, что они хотят закончить войну, назвали день и место, где мы встретимся, ничего лишнего не нужно", – добавил Зеленский.

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