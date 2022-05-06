Зеленский: Россия уже депортировала больше украинцев, чем все население Исландии

Зеленский заявил, что Россия депортировала больше украинцев, чем население Исландии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия депортировала из Украины уже больше людей, чем общая численность населения Исландии. В отдаленные регионы Российской Федерации вывезено более 500 тысяч украинцев. Их силой пытаются ассимилировать во вражеской стране.

Об этом Зеленский заявил 6 мая в своей речи в Альтинге, парламенте Исландии.

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Президент объяснил, что депортация проходит принудительно. У украинцев забирают документы и даже телефоны.

"Я прошу вас обратить внимание только на один показательный факт: уже более 500 тысяч наших людей депортированы в Россию. Их заставили туда уехать. У них забирают все, забирают документы, их оставляют без средств связи. Их отправляют в отдаленные регионы чужой земли, отдаленные регионы России. Пытаются там ассимилировать. Силой!", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что 500 тысяч депортированных людей – это очень большое количество.

"Это же и вы знаете – это больше, чем общее количество населения вашей прекрасной страны (Исландии, – ред.). Чрезвычайный масштаб ужаса!", – отметил Зеленский.

К слову, количество населения Исландии, по состоянию на 2021 год, составило более 360 тысяч человек.

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Преступления России в Мариуполе и Буче

Зеленский напомнил исландским парламентариям об убийстве российскими оккупантами десятков тысяч жителей украинского Мариуполя.

"Уверен, вы слышали о военных преступлениях, которые российская армия совершает против наших гражданских людей, в частности, в нашем городе Буче", – добавил президент.

Он отметил, что россияне на оккупированных украинских территориях пытаются прежде всего найти людей, которые могут бороться за свободу.

"Куда бы ни пришли оккупанты в Украине, они сразу начинают искать каждого, кто работал на наше государство. Кто служил в нашей армии. Ищут журналистов, ищут активистов. Захватывают представителей местного самоуправления. То есть всех, кто может бороться за свободу. На своей земли, на нашей земле. Ради того, чтобы свободно жить, как того хочется людям, как того хочет наш народ", – объяснил Зеленский.

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