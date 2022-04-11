Зеленский: Российские военные заврались

Зеленский высказался о лжи оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ боится признать, что вся российская политика по отношению к Украине в течение десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было в России в отношениях с Украиной с прежних времен.
Об этом он сказал во время видеообращения.
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Зеленский отметил, что Россия только оправдывается и отрицает свои поступки.
"Они только оправдываются и отрицают. Пытаются переложить ответственность. Врут. И уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют нас в совершении даже того, что очевидно – очевидно для всех в мире – сделали российские войска. Они говорят об убийствах в Буче, что это не они, а якобы мы. Хотя для всех очевидно, что люди были убиты, пока российская армия контролировала этот город. Они говорят о ракетном ударе по Краматорску, что это не они, а якобы мы сами. Хотя это их пропагандисты анонсировали этот удар. Хотя это с контролируемой ими территории полетели ракеты. И про любой наш разрушенный город, про любую нашу сожженную деревню они говорят одинаково, что это также не они, а якобы мы. Российские военные заврались до того, что и после более чем шести недель войны утверждают, что якобы не попали ни по одному из гражданских объектов! А знаете, почему это так? Потому что это трусость. Тотальная. Всех. Снизу вверх. Они боятся признать, что вся российская политика в отношении Украины на протяжении десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было в России в отношениях с Украиной от предыдущих времен", — сказал Зеленский.
Подоляк рассказал, когда могут встретиться Зеленский и Путин
Встреча президентов Украины и России может состояться после победы нашей страны в крупных битвах, в том числе в Донецкой области.
"Говорить о том, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, через две – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе – на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три...", — сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, сейчас Украина платит очень высокую цену за то, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не откажется от этого.
"Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы ежедневно теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина – это единственное государство на сегодня в мире, которое это сделает. И сколько на это надо времени, уже нет разницы. Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Российская Федерация", — отметил он.
Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры, когда "будут абсолютно четкие позиции для этого".