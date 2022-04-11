Зеленский: Российские военные заврались

Зеленский высказался о лжи оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ боится признать, что вся российская политика по отношению к Украине в течение десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было в России в отношениях с Украиной с прежних времен.

Об этом он сказал во время видеообращения.

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Зеленский отметил, что Россия только оправдывается и отрицает свои поступки.

"Они только оправдываются и отрицают. Пытаются переложить ответственность. Врут. И уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют нас в совершении даже того, что очевидно – очевидно для всех в мире – сделали российские войска. Они говорят об убийствах в Буче, что это не они, а якобы мы. Хотя для всех очевидно, что люди были убиты, пока российская армия контролировала этот город. Они говорят о ракетном ударе по Краматорску, что это не они, а якобы мы сами. Хотя это их пропагандисты анонсировали этот удар. Хотя это с контролируемой ими территории полетели ракеты. И про любой наш разрушенный город, про любую нашу сожженную деревню они говорят одинаково, что это также не они, а якобы мы. Российские военные заврались до того, что и после более чем шести недель войны утверждают, что якобы не попали ни по одному из гражданских объектов! А знаете, почему это так? Потому что это трусость. Тотальная. Всех. Снизу вверх. Они боятся признать, что вся российская политика в отношении Украины на протяжении десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было в России в отношениях с Украиной от предыдущих времен", — сказал Зеленский.

Подоляк рассказал, когда могут встретиться Зеленский и Путин

Встреча президентов Украины и России может состояться после победы нашей страны в крупных битвах, в том числе в Донецкой области.