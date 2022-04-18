Зеленский: Российские войска начали битву за Донбасс

Оккупанты активизировались/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.
Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.
Главное из обращения президента
- Российская армия не сбавляет темпа использования ракет против Украины. Хотя уже должна была бы осознать, что ей будет сложно восстановить ракетный запас в условиях уже действующих санкций. Без импорта они не могут даже это. А когда будут закрыты еще и все лазейки, которые используются для обхода санкций, и введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным.
- На востоке и юге нашей страны оккупанты пытаются атаковать более продуманно, чем это было раньше. Сейчас российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, будем защищаться. Будем бороться.
- Говорил с президентом Литовской Республики и Гитанасом Науседой. Проинформировал его о развитии ситуации в зонах боевых действий и о ситуации в Мариуполе. Координируем наши действия, чтобы усилить для России ответственность за войну.
- Также говорил с премьер-министрами Болгарии и Хорватии. О созданных Россией угрозах свободному мореплаванию в Черном море, о нашем взаимодействии на уровне Евросоюза, о действенной поддержке Украины и наработке решений для возвращения мира.
- Мы разрабатываем комплексный план, который предусматривает восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины.
- Сегодня состоялось историческое событие — проходим один из этапов перед вступлением в ЕС. Мы передали ответы на вопросник, который получили от Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, и Жозепа Борреля, руководителя европейской дипломатии. Каждое государство, присоединившееся к Евросоюзу, проходило через такую же процедуру с опросником. Разница лишь в том, что у них это занимало годы, а у нас чуть больше недели. Уже в ближайшее время передадим вторую часть ответов. И рассчитываем, что европейское ответное решение будет быстрым.
- Государственными наградами отмечены 192 военнослужащего Вооруженных Сил Украины, 24 из них посмертно.
Зеленский обсудил с главой МВФ финансовую помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил финансовую помощь нашей стране с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
"Говорил сегодня (17 апреля — ред.) с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об обеспечении финансовой устойчивости Украины и о подготовке восстановления нашего государства после войны. Коснулись конкретных направлений возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет. Уверен, что прогресс в наших отношениях с фондом будет ощутимым. И я хочу поблагодарить госпожу Кристалину за личную и весомую поддержку", — рассказал глава государства.