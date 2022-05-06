Зеленский: Россию раздражает наша близость – Украины и Британии

Зеленский обратился к Украине и Британии/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам благотворительного вечера Brave, народу Великобритании и народу Украины.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент?

Сегодня одной из заметных новостей стало сообщение о нашем с тобой разговоре, Борис. Каждый раз, когда происходят такие переговоры, это важно для моего государства, для Украины. И не менее важно, уверен, для Британии. Потому что это – и о несокрушимости, и о смелости, и о лидерстве, которое мы демонстрируем вместе – украинский и британский народы. В защите свободы, нашей общей свободы.

Очевидно, что Россию раздражает наша близость — Украины и Британии. А значит, это точно означает, что мы действительно мощно защищаем свободу в Европе.

Всего за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет. Зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры. Если взять только медицинскую инфраструктуру, то на сегодня российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения.

Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которых мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне затрудненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможность провести хирургические операции... Это даже просто нехватка антибиотиков! Вот это последствия российской оккупации части нашей земли, для части нашего народа, который мы должны освободить от захватчиков.

Сегодня продолжили спасательную операцию из Мариуполя. С помощью Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Люди — на пути к безопасной территории. Уже более 150 человек из "Азовстали" и еще более 300 людей с самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли по гуманитарному коридору, получают всю помощь, которая им сейчас очень нужна. Медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с родными, с близкими, с семьями.

Сейчас российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются. Но еще нужно вывезти оттуда гражданских – женщин, детей. Много детей, которые там остались. Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбежек, постоянной смерти рядом... Ожидаем действенного режима "тишины". Делаем все, чтобы найти решение для спасения и наших военных. Героев, которые держат оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов. Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они держат позиции.

Сегодня обратился к участникам донорской конференции высокого уровня, которая состоялась в Варшаве. Это также элемент защиты, элемент защиты всей Европы. Потому что не только на поле боя решается сейчас судьба нашего государства и будущее континента. Но и на экономическом поле, на поле готовности мировых лидеров объединиться, чтобы восстановить Украину после этой войны и дать стабильность и безопасность центру и востоку Европы. Имеем результат. Объявлено, что на этой конференции собрано 6,5 миллиарда долларов. И это хорошо. Но это лишь часть того, что действительно нужно, чтобы восстановить нормальную жизнь на всей территории, куда Россия принесла войну.

Сегодня же состоялся и запуск United24 — глобальной инициативы, которая объединит людей со всего мира вокруг желания помочь Украине. И я приглашаю вас присоединиться к этой инициативе! Начальная составляющая — это одноименная платформа для сбора средств в поддержку нашей борьбы. United24. Ее главная цель – увеличить объем пожертвований для Украины. Буквально несколько кликов — и каждый человек может приобщиться к тому направлению, которое считает наиболее полезным именно сейчас и именно для себя.

11 672 наших защитников и защитниц уже отмечены государственными наградами. За мужество и эффективную защиту Украины. Чуть более чем за десять недель.

За несколько минут до этого обращения я подписал указ о награждении еще 286 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Именно на плечах этих храбрых воинов и их собратьев держатся сейчас Украина и, если честно, вся Европа.

Зеленский ветировал закон о конфискации в пользу Украины

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц". Документ устанавливал новый вид санкций – взыскание в доход государства активов физических или юридических лиц.

"Этот документ устанавливает новый вид санкции в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. В то же время закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции", — говорится в сообщении ОП.

В Офисе главы государства добавили, что это не отвечает требованиям Конституции.

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Также этот закон наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции по выявлению и розыску активов, подлежащих блокированию, физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны, однако эти полномочия НАПК выходят за пределы его компетенции.

Этот документ предлагает дополнить Закон Украины "О санкциях" положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) административного судопроизводства по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, однако не предусмотрено внесение соответствующих изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности ВАКС.

"Учитывая изложенное, президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале", – сообщили в ОП.

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