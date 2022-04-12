Зеленский: СБУ поймала Медведчука

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности в скором времени. Слава Украине!" - написал Зеленский в Telegram.

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Дело Медведчука