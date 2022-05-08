Зеленский: Сегодняшний день показал, что мы уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы

Зеленский рассказал, что произошло сегодня/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги суток.

Видео появилось на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент?

Сегодня провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Договорились о расширении экономического и оборонного сотрудничества. Имеем важное решение Канады – отменить все барьеры в торговле сроком на год.

В присутствии господина премьер-министра Трюдо наградил сегодня наших саперов. В частности, сапера Патрона. Собаку, которая помогает очищению нашей земли от следов оккупантов.

Украина впервые стала участницей встречи лидеров государств "Группы семи". Крупнейших мировых демократий. Призвал усилить санкционное давление на Россию и создать такие условия для Украины, чтобы война как можно быстрее закончилась освобождением нашей земли и наших людей. В частности, это эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты.

Согласовали вместе совместное заявление "Группы семи" в отношении войны, созданных Россией глобальных угроз и нашего уважения к общему историческому наследию, наших общих ценностей и значение свободы.

Благодарен первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден за визит в Украину, в Ужгород именно сегодня. Из соображений безопасности об этом визите и встрече не сообщали раньше времени, не приглашали журналистов. Госпожа Байден получила максимум информации о том, в чем нуждаются украинцы и украинки сейчас.

Провел переговоры в Киеве с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Я благодарен Хорватии за все, что мы уже получили. И надеюсь, что в дальнейшем сотрудничество будет только расти.

Также принял в Киеве президента норвежского Стортинга. Разговор был очень эмоциональным. Такой, что чувствуешь: они переживают за нас и нашу судьбу, как за себя.

Говорил и с президентшей немецкого Бундестага. О дальнейшем оборонном содействии Германии нашей борьбе против тирании. О том, как немецкое лидерство в Евросоюзе может помочь.

В Украину сегодня приехал и Боно — лидер группы U2. Благодарен ему за поддержку наших людей и привлечение еще большего внимания к необходимости помогать нашему народу.

Сегодняшний день в Украине показал, что мы уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы. Это — очевидный контраст на фоне московского одиночества во зле и ненависти, которую все увидят завтра.

В результате российского авиаудара по Белогоровке Луганской области убиты около 60-ти человек. Мирных жителей, которые просто прятались в школе от обстрелов. Очередное преступление оккупантов, за которое они неизбежно понесут ответственность.

Очередной ракетный удар по Одесской области, снова попадание по жилому дому. Снова обстрелы в Сумской области. Жестокие обстрелы на Донбассе и на Харьковщине. Россия забыла все, что было важным для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят.

Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти и примирения обратился к странам Большой семерки. Он поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.

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Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.



Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.

"Так же как после Второй мировой войны, План Маршалла сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста, нужен подобный План сейчас. Чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни", – объяснил Зеленский.

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