Зеленский рассказал, какое варварство совершила Россия в Харькове

Президент рассказал, как Россия уничтожила очередной вуз в Харькове / Коллаж "Сегодня"

6 июля армия международного преступника Владимира Путина совершила циничный и варварский обстрел харьковского педагогического университета. При этом ВСУ продолжают наступать на Херсонщине и Запорожской области.

Традиционное вечернее обращение лидера Украины разместил Офис президента.

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"Сегодня в Харькове русским ракетным ударом был разрушен педагогический университет – главный корпус, лектория, университетский музей, научная библиотека. Это точность до 100% характеризует российское вторжение. Если давать определение тому, что такое варварство, этот удар подходит больше всего. Только враг цивилизованности и человечности может делать такие вещи – быть ракетами по университету, педагогическому университету", – резюмировал Зеленский.

Наши успехи

"Наконец, чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от наших партнеров. Его точность действительно такая, как необходимо. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по составам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал русской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность им поставок. Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинская.

Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся. Боремся за весь наш юг, за весь украинский Донбасс – там сейчас самое жестокое противостояние у Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковщину. Пусть оккупанты не думают, будто их время на этой земле – долгое, а преимущество их артиллерии – вечное", – призвал Зеленский украинцев.

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По словам президента, каждый российский убийца, палач и насильник, пришедшие на нашу землю, будут отвечать. И неважно, сколько времени займет выполнение этой задачи. Никому из оккупантов не будет покоя.

Обстановка

Президент Владимир Зеленский заявил, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений. Он отметил, что ситуация с разрешением на перемещение военнообязанных — "мелкая ошибка".

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Украина уже не ждет от Запада поставок самолетов, но хочет получить системы ПВО, чтобы защитить украинские города от тяжелых ракетных ударов.