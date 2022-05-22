Зеленский сообщил о важном соглашении с Польшей

Анджей Дуда и Владимир Зеленский / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за принятие закона о статусе поляков в Украине. Кроме того, пересечение границы между Украиной и Польшей будет упрощено. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде на специальном заседании с участием президента Польши Анджея Дуды.

"Отдельно я благодарен польскому Сейму за недавно принятый закон о помощи гражданам Украины. Это совершенно беспрецедентное решение, по которому наши граждане, которые вынужденно переехали временно в Польшу из-за агрессии Российского Федерации, получат почти такие же права и возможности, как и граждане Польши. Легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинская опека, социальные гарантии. Это большой шаг, большой жест великой души, на которые способен только большой друг Украины", — сказал он.

Президент заверил, что этот шаг не останется односторонним.

Реклама

"Я считаю, что в ближайшее время мы должны подать в Верховную Раду Украины аналогичный – зеркальный – законопроект", — заявил он.

Зеленский отметил, что было бы лучше, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились такие преимущества в условиях войны. Но законы имеют большое символическое значение и показывают – родные и равные, подчеркнул он.

Упрощение пересечения границы

Зеленский сообщил, что между Украиной и Польшей будет упрощено пересечение государственной границы. Страны договорились о двустороннем соглашении.

"Мы родные. Между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующее двустороннее соглашение. Сначала – об общем погранично-таможенном контроле, а в дальнейшем – и единственная условная граница, когда Украина будет членом ЕС", – сказал Зеленский.

Реклама

Читайте также: