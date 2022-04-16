Зеленский сообщил, сколько украинских военных погибли с начала войны

В Украине на войне гибнут украинский военнослужащие / Фото: Коллаж: Сегодня

В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Реклама

Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".

Потери России составляют около 20 тысяч военных.

Потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

Реклама

личного состава – около 19 900 человек;

танков ‒ 753 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 1968 ед.;

артиллерийских систем – 366 ед.;

РСЗО – 122 ед.;

средства ПВО – 64 ед.;

самолетов – 160 ед.;

вертолетов – 144 ед.;

автомобильной техники – 1437 ед.;

корабли/катера – 7 ед.;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134;

специальной техники – 25;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее мы писали: