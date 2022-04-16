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Зеленский сообщил, сколько украинских военных погибли с начала войны

16 апреля, 06:49
Потери России с начала вторжения составляют около 20 тысяч военных

В Украине на войне гибнут украинский военнослужащие / Фото: Коллаж: Сегодня

В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

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Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".

Потери России составляют около 20 тысяч военных.

Потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 19 900 человек;
  • танков ‒ 753 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1968 ед.;
  • артиллерийских систем – 366 ед.;
  • РСЗО – 122 ед.;
  • средства ПВО – 64 ед.;
  • самолетов – 160 ед.;
  • вертолетов – 144 ед.;
  • автомобильной техники – 1437 ед.;
  • корабли/катера – 7 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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