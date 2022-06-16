Зеленский срочно созывал СНБО из-за угрозы нападения со стороны Беларуси

Мы и без Лукашенко знаем, откуда может готовиться нападение на Украину / Коллаж "Сегодня"

Сохраняется угроза вторжения в нашу страну вражеских войск со сторон Беларуси. Именно поэтому 15 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего, где выработались превентивные меры, чтобы не допустить быстрого продвижения войск противника.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Говорит великий Львов".

Реклама

Что известно

"Вчера (15 июня – Ред.) президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно. В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны", – раскрыл в эфире далеко не все детали Алексей Данилов.

Обстановка