Зеленский тайно съездил на восточный фронт Украины (фото)

Безуглая рассказала о визите Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил Лисичанск. Визит был совершен недавно, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в Facebooк. Она не уточнила, когда именно это было.
Президент приехал в город скрытно под обстрелами, чтобы поддержать бойцов и увидеть ситуацию собственными глазами. Фото было сделано самой Безуглой.
Не первый визит
Зеленский не в первый раз приехал в Лисичанск в этом месяце. 5 июня Зеленский также туда наведался в рамках поездки в Запорожскую, Донецкую и Луганскую область.
По итогам той поездки Зеленский записал короткое видеообращение к украинцам, в котором рассказал о встречах с местными властями и военными.
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