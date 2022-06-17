Зеленский: "Украина – самый большой вклад в будущее Европы за многие годы"

17 июня Зеленский провел переговоры с Борисом Джонсоном / Коллаж "Сегодня"

В своем традиционном обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на этой неделе Украина получила сильные решения и нам удалось освободить из плена легендарного волонтера-медика Юлию Паевскую.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Кандидатство в ЕС

"Теперь мы за один шаг вплоть до начала полноценной интеграции с Европейским Союзом. Есть положительное заключение Еврокомиссии по кандидатству для Украины. И это историческое достижение всех, кто работает на наше государство. Осталось дождаться решения Европейского совета на следующей неделе. И я считаю, что Украина сделала все возможное, чтобы и этот шаг был положительным – решение Европейского совета, то есть лидеров стран ЕС", – сказал президент.

Зеленский акцентировал внимание на том, что несмотря на войну Украина сохранила европейские ценности.

"Украинские институты сохраняют устойчивость даже в условиях войны. Украинские демократические привычки и сейчас не утратили силу. И наше сближение с Европейским Союзом – это не только для нас позитив. Это самый большой вклад в будущее Европы за многие годы. Евроинтеграция Украины – это не что-то чисто политическое, не что-то оторванное от жизни обычных людей. Напротив. Чем ближе мы с другими европейскими странами, тем больше возможностей будет у нас, чтобы гарантировать всем украинцам современную и обеспеченную жизнь", – отметил лидер Украины.

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Разговор с лидерами ЕС

"Говорил сегодня с госпожой Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляейн. Поблагодарил ее и всех членов Еврокомиссии за лидерство, за сегодняшнее решение. Также говорил с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Координируем шаги. И я благодарен Шарлю за то, что он чувствует историческое значение этих процессов и для Украины, и для будущего Европы. Сегодня буду говорить с Премьер-министром Нидерландов Рютте. Каждую возможность использую ради наших интересов, ради Украины", – отметил Зеленский.

Безвиз для РФ закончился

"Правительство Украины сегодня же отменило действие соглашения о безвизовом режиме с Российской Федерацией. Теперь с 1 июля будет работать визовый режим. Россия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной. Ну а мы делаем все, чтобы сильнее были наши связи с Европой", – резюмировал Владимир Александрович.

Визит большого Друга

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"Сегодня состоялся визит Бориса Джонсона в Киев. Это уже второй визит господина Премьер-министра Великобритании в нашу столицу от 24 февраля. Переговоры положительные. Обсудили ситуацию на передовой и как прийти к нашей победе. Я благодарен Борису за лидерство в поддержке Украины, в том числе оружием. Благодарен и за то, что мы все равно воспринимаем необходимость безусловной защиты нашего государства. Говорили о гарантиях безопасности для Украины. Когда мы определим параметры этих гарантий, они определят будущее украинцев и всех европейцев на поколение вперед", – сказал Зеленский.

Лидер страны отметил, что в целом прошедшая неделя была максимально полезна для Украины во многих направлениях.

"И хочу сегодня поблагодарить Президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем значительные результаты на передовой – именно благодаря поддержке США", – заключил Зеленский.

Также он сообщил о подписании нового указа о награждении наших героев. 413 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 29, к сожалению, – посмертно.

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