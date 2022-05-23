Зеленский: Украина вправе рассчитывать на оружие

Все партнеры Украины согласны с тем, что борьба нашей страны в войне против России – это защита общих ценностей всех стран свободного мира, а также нашей общей свободы.

Об этом сказал в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

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"А если так, то мы имеем право рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием. Каждые мои международные переговоры, каждое обращение в парламенты или другие иностранные аудитории обязательно касается этой тематики. И я благодарен всем партнерам, которые помогают и предоставляют нам необходимое вооружение и боеприпасы, чтобы преодолевать то преимущество, прежде всего в количестве техники и вооружений, которое имеет российская армия", – сказал он.

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