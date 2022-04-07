Зеленский: Украинцы не будут на коленях просить новую встречу с РФ

Зеленский рассказал о переговорах с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не хочет, чтобы война продолжалась долго, но в любой войне есть несколько сторон. Украинцы не будут на коленях просить новую встречу с Россией для переговоров.

Об этом Зеленский сказал индийскому каналу Republic Media Network.

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"Я считаю, что было бы лучше, чтобы уже с пулом этих договоренностей (о гарантиях безопасности – ред.) встречаться с РФ, чтобы не просто была встреча ради встречи, а была какая-то конкретика", – сказал Зеленский.

Украинская сторона не против, чтобы переговорный процесс проходил в параллельном формате, но это лучше, чем ожидать встречу через год или два. Глава государства добавил, что Украина не хочет, чтобы война продолжалась так долго, но в любой войне есть несколько сторон и здесь важно, чтобы было желание со стороны РФ.

"Ибо на коленях никто их просить о встрече, о звонках, о завершении войны никто не будет", – сказал Зеленский.

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Зеленский объяснил, почему Россия пришла с войной в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хотела разделить Украину на части и максимально ослабить. Об этом Зеленский сказал в обращении к народу и политикам Кипра.

"Они хотели уничтожить нашу государственность и разорвать нашу страну. Разделить Украину на части. Столько, сколько смогут, хотели оставить себе. А все, что не смогут захватить, хотели максимально ослабить, максимально разрушить. Россия стремилась создать новое разделение в Европе, которое отвечало бы неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Они просто не воспринимают серьезно большинство государств мира. Они не уважают большинство народов. Они смотрят на всех в мире или как на тех, кого хотят использовать, или как на тех, кого хотят захватить, или как на тех, кого хотят запугать", – сказал Зеленский.

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Украину они рассматривают среди тех, кто во второй группе. Именно поэтому Россия пришла с войной в Украину.

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