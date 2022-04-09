Зеленский и Джонсон прошлись по Киеву и получили в подарок глиняных петухов (видео)

Зеленский и Джонсон прогулялись в центре Киева. / Фото: Коллаж: Сегодня
После переговоров президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по центру Киева.
Видео прогулки разместили в пресс-службе Офиса президента.
Зеленский и Джонсон спустились с Банковой Аллеей Небесной сотни на Майдан и прогулялись по Крещатику. Президент Украины показал гостю мемориал павшим Героям.
"Киев пока малолюден и с частыми воздушными тревогами. Но так же красив и уже без боев в пригороде. Посетили мемориал памяти Героев Небесной Сотни. К сожалению, наши герои и дальше ежедневно погибают на фронте в борьбе с российскими оккупантами, но с помощью наших верных друзей, как Великобритания, мы ежедневно становимся ближе к победе", – написал Зеленский в Telegram.
Необычный подарок
Во время прогулки к президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в Сети и стало символом устойчивости украинского народа.
Что известно о визите Джонсона в Киев
- Вечером 9 апреля стало известно, что визит Бориса Джонсона начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Официально эту поездку не анонсировали.
- Великобритания предоставит новую военную и финансовую помощь Украине. Об этом Джонсон сказал по результатам встречи с Зеленским.
- Впоследствии стало известно, что Британия поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы. Также предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ.
- Джонсон также заявил, что то, что Путин сделал в Киевской области, – нанесло сокрушительный удар его репутации и правительству.