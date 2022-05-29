Зеленский уволил Романа Дудина / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
Сегодня глава государства впервые с начала вторжения РФ покинул Киевскую область и отправился в Харьков.
Там он провел провел совещание с руководством области, города, поблагодарил всех за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной однако этого е он не мог сказать о руководстве СБУ региона.
"Я приехал. Разобрался. Уволил главу СБУ области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят.
Треть Харьковщины до сих пор под оккупацией. Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый в должностях как на местном уровне, так и на государственном", – сказал он.
Ситуация в Украине
- Оккупантов выбили из Лимана, наступление на Славянском направлении провалилось.
- В результате боевых действий Бахмутский и Краматорский районы Донецкой области остались без электричества. Под землей из-за обесточивания шахт остались более ста горняков.
- Российские оккупанты продолжают обстрелы украинских городов. Сегодня враг обстрелял Николаев и Харьков. В результате обстрела Николаева ранения получили два человека, еще один человек погиб.
- Польша передала Вооруженным силам Украины самоходные гаубицы KRAB калибра 155 мм, а также научила украинских артиллеристов работе с ними.
- В оккупированном Геническе Херсонской области самопровозглашенная "власть" под дулами автоматов готовится провести туристический сезон. Российские оккупанты запретили пускать людей на базы. Они делятся на своих страницах в Сети фото с пляжей.
- Во время очередного боя российские военные заблудились и, чтобы спасти свою жизнь, решили бросить технику. БМП оказалась новейшим экземпляром, наши воины ее починили и теперь наносят удары по врагу его же оружием.
- Бойцы Сил спецопераций уничтожили вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом.