Зеленский уволил Романа Дудина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Сегодня глава государства впервые с начала вторжения РФ покинул Киевскую область и отправился в Харьков.

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Там он провел провел совещание с руководством области, города, поблагодарил всех за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной однако этого е он не мог сказать о руководстве СБУ региона.

"Я приехал. Разобрался. Уволил главу СБУ области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят.

Треть Харьковщины до сих пор под оккупацией. Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый в должностях как на местном уровне, так и на государственном", – сказал он.

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