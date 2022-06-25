Зеленский уволил пять послов: в чем причина

Президент уволил ряд дипломатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Исламской Республике Ливан, Грузии, Словацкой Республике, Португальской Республике и Ливанской Республике.

Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте главы Украинского государства.

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В указе №439/2022 говорится об увольнении Сергея Бурдыляка с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иране.

Согласно документу №440/2022, Игорь Долгов уволен с должности посла Украины в Грузии.

Согласно указу №441/2022, Юрий Мушка уволен с должности главы дипломатической миссии Украины в Словакии.

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Указом №442/2022 с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Португалии увольняется Инна Огнивец.

Указ №443/2022 предусматривает увольнение Игоря Осташа с должности посла Украины в Ливане.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что будет увольнять послов за неэффективное выполнение должностных обязанностей.

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Напомним, в марте этого года Зеленский заявил, что Украина отозвала своих послов из Кыргызстана и Грузии. Эти страны либо поддержали агрессию России, либо препятствовали помощи Украине.