Зеленский в Лугано назвал главные принципы плана восстановления Украины (видео)

Владимир Зеленский рассказал о восстановлении нашей страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария). Он заявил, что эта конференция может стать первым большим шагом к исторической победе демократического мира.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что сказал Зеленский?

По словам президента, война России против Украины — не просто попытка захватить украинскую землю, уничтожить государственные институции и сломить независимость Украины:

"Это гораздо более широкое, мировоззренческого противостояние. Антидемократическая и антиевропейская система, построенная в России, пытается доказать, что она якобы сильнее, чем все мы: и Украина, и Европа, и демократический мир. Она пытается доказать, что Европа якобы слаба и не способна защищать свои ценности", – сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что Российская Федерация уничтожает украинские школы, больницы и жилые дома:

"Эта война не просто наша, не просто локальная где-то на востоке Европы. Это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами. Поэтому и восстановление Украины — это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача всего демократического мира. Всех стран, которые могут сказать о себе — мы цивилизованные", — добавил президент.

Кроме того, глава государства назвал главные принципы плана восстановления Украины:

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Максимальная безопасность

Максимальная технологичность

Максимальное соблюдение экологических стандартов

Максимальное применение зеленых технологий

Максимальная реализация принципа безбарьерности

Максимальная направленность на интересы громад

Максимальная прозрачность в планировании и использовании средств

Институциональное развитие

Максимальное внедрение проектов восстановления в реальной экономической жизни Украины

Другие заявления Зеленского

Раньше Зеленский обратился к лидерам НАТО. Он заявил, что Украина, как и все страны НАТО, заинтересована в том, чтобы в мире была стабильность и мир. Президент призвал страны – члены Альянса помочь Украине закончить войну с Россией.

В интервью американскому каналу NBC президент Владимир Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война, которую развязала Россия, закончится только победой Украины.

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Также он заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин действительно болен, но болезнь его несколько сложнее, чем та, о которой распространяют информацию. По словам Зеленского, эта болезнь – ненавистное отношение к украинцам.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам 4GameChangers Festival, который проходит в Вене. Он подчеркнул, что победа Украины в войне, которую развязала Россия, — это шанс мира на прогрессивное будущее.