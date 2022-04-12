Зеленский: Возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось

Президент Украины обратился к мировым лидерам в новом видеообращении. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новое заявление со стороны российских оккупантов свидетельствует о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников.

Об этом сообщил в новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, прокомментировав слова представителя так называемой "народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина, заявившего, что против защитников Мариуполя могут быть привлечены "химические войска".

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"Рассматриваем серьезно"

"Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это максимально серьезно", – заявил президент.

Также Владимир Зеленский напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными "уже обсуждалось":

"И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее".

Напомним, российские оккупанты использовали в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Корреспондент "Сегодня" рассказал, что военные пытаются установить, что было использовано.

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