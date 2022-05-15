Зеленский: Время зависимости Европы от российских энергоресурсов истекает

Зеленский заявил, что новые санкции против РФ не за горами/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работать над усилением санкции против РФ

Об этом он сказал во время обращения к украинцам.

Реклама

Подробности

"Работаем для усиления санкций против России. Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимали решения, ограничивающие связи России с миром. Оккупанты должны ощущать повышение цены войны для них — чувствовать постоянно", — заявил глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас в первую очередь – это нефтяное эмбарго.

"Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов заканчивается. И это не изменить", — сказал президент.

Санкции против РФ работают

В России губернаторы массово слагают полномочия. Вероятно, это связано с санкциями против РФ.

Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл во вторник, 10 мая, заявили о сложении полномочий, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок. Выборы во всех пяти областях запланированы на сентябрь.

Реклама

Издание пишет, что хотя губернаторы российских регионов избираются, они политически подчинены Кремлю.

Некоторые губернаторы, подавшие в отставку, представляют регионы, где правящий блок "Единая Россия" набрал мало голосов на прошлогодних парламентских выборах.

Глава аналитического Центра развития региональной политики в Москве Илья Гращенков заявил, что Кремль отказывается от слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив, вызванного санкциями Запада.

Реклама

"Экономика нуждается в реструктуризации, особенно в регионах, где есть значительное экономическое влияние Запада. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами", — сказал Гращенков.

Читайте также