Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном: о чем говорили (фото, видео)

Владимир Зеленский и Ричард Брэнсон обсудили различные вопросы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 июня, встретился с основателем компании Virgin Group, миллиардером Ричардом Брэнсоном, который прибыл в Украину.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Встреча с Брэнсоном

По словам британского предпринимателя, он приехал, чтобы своими глазами увидеть ситуацию в стране и обсудить, как крупный международный бизнес может помочь нашему государству.

"Мы приехали посмотреть, чем можем помочь в это сложное время. Мы увидели сегодня Киев и окрестные города. Посетили Бучу, Ирпень и Гостомель", – заявил он.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. / Фото: Офис Президента Украины

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил бизнесмена за посещение населенных пунктов. Также они обсудили вопросы сохранения на высоком уровне внимания мира к российскому вторжению в Украину. По словам миллиардера, он постоянно выступает в поддержку нашего государства, его суверенитета, территориальной целостности и за внедрение жесточайших санкций в отношении РФ и тех лиц, которые поддерживают и финансируют войну.

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Президент Украины рассказал, что, кроме борьбы с врагом на поле боя, наше государство сосредоточило усилия на двух направлениях – введении санкций против агрессора и обеспечении гарантий безопасности.

Кроме этого, на встрече обсуждались проекты в области энергоэффективности и перспективы сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины.

"Ричард Брэнсон выразил готовность помогать всем, чем сможет. Основатель Virgin Group отметил, что поражен оптимизмом украинцев и тем, что даже в такие трудные минуты они думают о восстановлении страны", – говорится в сообщении.

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Ранее Владимир Зеленский рассказал, чего Украина ждет от стран НАТО. Также президент Украины рассказал американцам, как закончится война.