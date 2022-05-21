Зеленский встретился с премьером Португалии: что получит Украина от этого визита

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Португалии Антониу Коштой / Коллаж "Сегодня"

В Украине с рабочим визитом побывал премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Он собственными глазами увидел последствия российской оккупации в Ирпене и пообещал Киеву всестороннюю поддержку.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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Итоги визита

"Хочу отметить стойкость украинского народа против варварского и совершенно незаконного вторжения России в Украину. Мы географически далеко один от другого, но мы очень близкие друг к другу народы. Это в первую очередь благодаря огромному вкладу украинского народа в Португалию на протяжении последних десятилетий, за что мы вам очень благодарны. Очень важно, что я прибыл в Украину сегодня именно в День Европы. Потому что Украина очень четко выбрала курс в пользу Европы. Мы с большими надеждами ожидаем выводов Европейской комиссии относительно европейских перспектив Украины в ЕС. С президентом Зеленским мы обсуждали предоставление всей возможной помощи, включая наш опыт в получении членства в Совете Европы", – заявил на Банковой Антониу Кошта.

Для этого, по словам премьера Португалии, в его страну прибудет украинская делегация, которая будет изучать опыт его страны по интеграции в общеевропейские институты.

Восстановление

Португальский политик подтвердил готовность присоединиться к восстановлению Украины после российского вторжения. Он отметил, что его страна может стать куратором восстановления школ и детских садов, разрушенных в результате боевых действий.

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"Португалия имеет значительный опыт в проектировании и строительстве учебных заведений, который она сможет использовать в Украине", – отметил высокий гость.

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