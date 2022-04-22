Зеленский выступил на специальной сессии Всемирного банка

Зеленский обратился к Всемирному банку/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Всемирному банку. Он призвал поддержать нашу страну, а также заставить РФ отвечать за развязанную войну.

Об этом глава государства сообщил на своем канале в Telegram.

Реклама

Подробности

Во время обращения Зеленский сказал, что Украине нужно 7 миллиардов долларов в месяц финансовой помощи, чтобы компенсировать экономические потери войны. Он отметил, чтобы позже понадобятся сотни миллиардов долларов, чтобы построить нашу страну.

Пять важных шагов, которые назвал Зеленский:

Немедленная поддержка для Украины, чтобы в руководстве России знали, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей.

Немедленное исключение России из всех интернациональных денежных институтов.

Специальный налог на войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность.

Каждому государству мира уже сейчас нужно подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией.

Следует продолжать блокировать активы российского государства и представителей российской элиты.

Встреча Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с Владимиром Путиным. По его словам, для этого нужно, чтобы российская сторона сказала фразу об окончании войны, а также назвала день и место встречи.

Реклама

"Мы готовы ко всему. Мы готовы обсуждать вопросы оккупированных территорий, Крыма, Донбасса – эти вопросы нужно решать. Вопросы отвода войск за территорию Украины – тоже нужно решать, хотя бы отвод до той линии, которую РФ перешла 24 февраля", – заявил Зеленский.

По его словам, нельзя идти вперед к миру, и при этом оказывать давление на нашу страну.

"Мы несколько раз говорили, что я другой президент, мы другое государство, мы все объединены тем, что любим Украину, поэтому говорить мы всегда за", – сказал президент.

Зеленский считает: для его встречи с Путиным необходимо желание самого президента РФ. Также нужно перестать стрелять, потому что никто ни к кому не доедет, и глава украинского государства не бросит страну.

Реклама

"Я не бюрократ, мне не нужно готовиться к нашей встрече. Мне нужно, что российская сторона сказала фразу, что они хотят закончить войну, назвали день и место, где мы встретимся, ничего лишнего не нужно", – добавил Зеленский.

Читайте также