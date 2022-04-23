Зеленский: Я не боюсь встречи с Путиным, я не имею на это права

Зеленский готов к переговорам, Путин их отвергает / Коллаж "Сегодня"

Остановить войну, развязанную 24 февраля Россией в Украине, может только тот, кто ее начал. Об этом заявил лидер Украины во время пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро и транслировалась каналом "Украина 24".

Переговоры

"Я настаивал с самого начала на переговоры с лидером Российской Федерации, потому что считаю, что какие-либо форматы через посредников или передавать какую-либо информацию через дружественные страны – я считаю, не даст нужного результата. Я считаю, эту войну может остановить тот, кто ее начала", – заявил Зеленский.

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"Что касается переговоров с президентом России, я хочу закончить эту войну. Есть дипломатический путь, путь военный. Поэтому любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знаю, даже если это сложно, это может остановить те потери, тысяч, десятки тысяч, а с такими соседями, сотни тысяч, даже миллиона жертв может быть. Этого не хочется, и любой лидер, хотел бы он это лично или не хотел, не имеет право отменять до последнего дипломатический путь", – сказал лидер Украины.

Затронул также президент вопрос своей личной безопасности на таких переговорах, если они будут возможны.

"Что касается покушений, я не очень боюсь, боится моя охрана и моя семья. Я не имею на это право (бояться – Ред.)", – отметил наш лидер.

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Ситуация