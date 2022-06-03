Зеленский: За 100 дней войны вторая армия в мире из угрозы превратилась в позорище

Зеленский рассказал, какие новые слова помогают бороться с оккупантами / Коллаж "Сегодня"

За последние 100 дней украинцы выучили много незнакомых ранее слов, изменили значение других слов и связали свое будущее с новыми определениями, которые, к сожалению, внесла в их жизнь Российская Федерация, начав необъявленную войну 24 февраля 2022 года.

Эти слова перечислил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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"Ровно 100 дней назад все мы проснулись в другой реальности. Ровно 100 дней тому проснулись другие мы. Когда украинцев будит не луч солнца, а взрывы ракет, которые попадают в наши дома, тогда просыпаются другие украинцы. В 2014 году Россия пришла к нам с одним словом "война". 24 февраля пришла с новым словом "полномасштабная война", – отметил Зеленский.

Были и трагические слова.

"Были и слова, которые наш враг хотел стереть – Волноваха, Салтивка, Попасная и Северодонецк. Это слова, которые мы обязательно напишем снова, но по-нашему, так же как Бучу и Мариуполь рядом со словам "Трибунал", чтобы другие слова – "фильтрация", "пытки", "расстрел", "ковровая бомбардировка", "ракетный удар" обязательно получили ответ. Ответ всего лишь из одного слова "справедливость", которая будет точно после временных для нас слов "оккупация", "мордор", "орки". Мы их точно выгоним из нашей земли", – отметил Зеленский.

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"Когда слышим слово "Патрон" – вспоминаем самого известного сапера Украины. А когда слышим "марафон" – понимаем, что это совершенно не про спорт", – сказал наш президент.

Полный провал оккупантов

Президент предложил также вспомнить в этот день словосочетание "вторая армия мира".

"Сначала это выглядело угрозой. Потом – небезопасно, после Бучи вызывает только отвращение, а сейчас разве что горькую ухмылку. Что осталось от армии, которую называли второй армией в мире – военные преступления, позор и ненависть и цифры вместо слов – когда видишь утром количество погибших, количество раненых и уничтоженной техники", – отметил Зеленский.

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