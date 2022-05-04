Зеленский заявил, что из Мариуполя нужно спасти и гражданских, и военных

Зеленский рассказал про эвакуацию людей из Мариуполя / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают удары по "Азовстали", где находятся мирные жители и украинские военные. Оккупанты пробуют штурмовать комплекс. Однако каждый день власть страны пытается договорится про эвакуацию людей из "горячих точек".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Реклама

"Безусловно, мы продолжим делать все, чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Это сложно. Но нам нужны все, кто там остается: и гражданские, и военные. Не было дня, чтобы мы не занимались этим вопросом. Нам удалось достичь прекращения огня почти на трое суток ради того, чтобы гуманитарный коридор заработал. Сейчас российские войска не соблюдают договоренности", – говорит президент страны.

Ситуация в Мариуполе

Целую ночь по территории завода "Азовсталь" работала вражеская корабельная артиллерия. Об этом рассказал замкомандира батальона "Азов", который остается на территории комбината вместе с сотнями гражданских лиц. Погибли две гражданские женщины. Более 10 гражданских получили ранения разной степени сложности.

По словам представителя "Азова", сейчас российские солдаты пытаются всеми имеющимися силами штурмовать территорию предприятия, где все еще находятся гражданские лица.

Реклама

Ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, поскольку у людей заканчиваются вода, еда и медикаменты.

Читайте также: