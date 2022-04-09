Зеленский заявил, что один из лидеров ЕС требовал доказательств резни в Буче

Зеленский рассказал, что премьер страны ЕС не поверил в трагедию в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер правительства одной из стран ЕС потребовал доказательств резни в Буче. Он допустил, что зверства оккупантов якобы могло быть нашим фейком. СМИ пишут, что речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане, который отказался помогать Украине в войне против РФ.

Об этом Зеленский сказал в интервью BILD.

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В тексте отмечается, что топ-политик из ЕС требовал у Зеленского доказательства того, что военные преступления армии РФ в Буче не были инсценировкой.

"Покажите нам доказательства того, что это не постановка", – цитировал Зеленский чиновника.

Президент подтвердил, что политик из ЕС – глава европейского правительства. Однако отказался уточнять, кто именно это был.

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Зеленский говорил об Орбане

"Европейская правда" и "Украинская правда" со ссылкой на свои источники подтвердили, что Зеленский говорил о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Непонятно, где и когда премьер требовал предоставить доказательства. После Бучанской резни, пишут СМИ, общения сторон Будапешта и Киева не было.

В министерстве иностранных дел Украины уже упрекнули Венгрию, которая не признала ответственность России за Бучанскую резню. В свою очередь посол Украины в Польше Андрей Дещица предложил, чтобы Орбана заставили посетить Бучу и показать преступления, "соучастником которых был и он".

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Венгрия отказалась помогать Украине

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна прикладывает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны. В частности, Венгрия отказалась предоставить Украине помощь, запретила возить оружие в Украину через их страну, а также выступила против санкций против РФ.

"Остановка газа и нефти из России сделает невозможными поставки энергии в нашу страну, одновременно приведет к резкому росту стоимости ирригации. Поэтому мы по-прежнему не поддерживаем распространение санкций на поставки энергоресурсов", – сказал он.

Кроме того,премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского в числе тех, кто мешал повторному избранию его партии. Об этом он заявил в своем выступлении после выборов.