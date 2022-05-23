Зеленский заявил о резком увеличении числа погибших в Десне

Зеленский назвал число жертв в Десне / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Десна в Черниговской области резко увеличилось количество погибших в результате ракетного удара России 17 мая. Там разобрали завалы, где под обломками обнаружили 87 тел.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума.

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По его словам, 23 мая на месте ракетного удара закончили работу.

"К сожалению, статистика такова: сегодня на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, жертв, убитых – без этих людей уже будет будущее Украины", – сказал президент.

Ракетный удар по Десне

В ночь на 17 мая россияне ударили по Десне, Черниговская область. В РФ заявляли, что удар пришелся на учебный центр ВСУ.

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Обстрел произошел около 5 утра, вражеская авиация выпустила четыре ракеты, две из них попали в здание. Ранее украинская сторона официально заявляла об 11 жертвах и 14 раненых в Десне.

Что находится в поселке Десна

Поселок, по которому ударили россияне, был основан в 1960 году на месте дислокации 5-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Также там размещается военный госпиталь. На базе дивизии действует окружной учебный центр подготовки младших профессионалов танковых войск. Подготовка военнослужащих осуществляется на базе 11 парков боевых машин в оборудованных классах 7 учебных корпусов.

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Кроме дивизии, в поселке есть множество гражданских объектов — амбулатория, общеобразовательная школа, гимназия, 3 детсада, отделение двух банков. Также работает обувная фабрика.

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