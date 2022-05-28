Зеленский ждет хороших новостей от Запада на следующей неделе

Зеленский ожидает от партнеров хороших новостей на следующей неделе. Коллаж "Сегодня"

Новости о поставках необходимого Украине оружия могут появиться уже на следующей неделе. Украинские силы должны превосходить противника технологично.

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

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"Ежедневно работаем над усилением нашей защиты, это прежде всего поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупанта технологично и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от наших партнеров, от их готовности дать Украине все необходимое для защиты нашей свободы. Я жду по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе", – отметил Зеленский

Глава государства также снова призвал мир официально признать Россию государством-террористом и государством – спонсором терроризма.

"Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", – подчеркнул он.

Главное из обращения президента

Завершился 94-й день полномасштабной войны. Ситуация очень сложная. Ключевые направления борьбы на фронте – это по-прежнему Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасна и другие города, на которых сосредоточено российское наступление. Но наша оборона держится.

Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Это прежде всего снабжение оружием. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превалировать оккупантов технологически и ударной силой. Очень многое зависит от партнеров.

Сегодня российская армия нанесла совершенно бессмысленные, откровенно варварские удары по Сумщине. Ракеты, минометы. И зачем? Что это дает?

В результате российского обстрела Николаева сегодня погиб один человек, семеро ранены, двое – в очень тяжелом состоянии. Снаряды ударили по жилому району в двадцати метрах от детского садика. Вот таких врагов избрала для себя Российская Федерация.

Готовлюсь к заседанию Европейского совета, которое состоится 30-31 мая. Буду обращаться к участникам заседания. В том числе и буду об этом говорить. О терроре, который стал сегодня фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы. Террор на земле Украины. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. Только вместе – только все европейцы – мы сможем остановить такую ​​политику такого государства.

На следующей неделе продолжу обращаться в парламенты европейских стран. Будет и много другой международной активности, направленной на усиление нашего государства и усиление общего давления всего свободного мира на Россию.

Зеленский намекнул, что Россия не собирается останавливаться на одной стране

В Украине сейчас решается судьба не только нашего народа, а и всех европейцев и от итога этой войны зависит, что будет доминировать в Европе в течение ближайших десятилетий.