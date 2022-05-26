Зеленский жестко ответил Киссинджеру за российский Крым

Киссинджеру долго будут вспоминать несуразное предложение / Коллаж "Сегодня"

Мир оказался не готов к украинской смелости. К смелости украинцев, которые не уступают России и продолжают защищать наше государство. Не потому, что все эти сомневающиеся люди все равно ошибались, когда оценивали потенциал нашего государства. А потому, что многие из них и оценивать не начинали. Многим из них просто не хотелось принимать во внимание Украину, хотя считались с позицией РФ.

Об этом президент Украины заявил в традиционном вечернем обращении к нации, передает офис президента.

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Интересы России

"Чтобы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И, несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала все это в Европе.

Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы.

Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Кстати, в реальном 1938 году, когда семья г-на Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними.

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Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что якобы Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год", – прокомментировал скандальные заявления лидер Украины.

Международные площадки

"Поэтому я и уделяю такое внимание международным площадкам, обращениям к парламентариям, к парламентам, к народам других стран, общению с экспертным сообществом, с журналистами, со студентами. Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами спешащих на очередное свидание к диктатору. Вот ради чего у меня в графике всегда много именно международного общения. Вчера и сегодня – Давос. Завтра – парламент Латвии. Послезавтра – Стэнфорд и Индонезия. Дальше – так же активно", – открыл свои планы на ближайшие дни президент.

Диалог с Австрией

"Говорил с канцлером Австрии Негаммером. Проинформировал его о ситуации на Донбассе и других районах боевых действий. Поблагодарил за поддержку. Договорились, что Австрия возьмет на лечение наших тяжелораненых военных. Довольно предметно обсудили с господином канцлером взаимодействие в европейской интеграции Украины ", – отметил Зеленский.

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"Сегодня тоже говорил с Президентом Либерии. Главная тема разговора – это противодействие продовольственному кризису, который спровоцировала Российская Федерация. Поблагодарил за поддержку нашего суверенитета и территориальную целостность, в частности на площадке ООН ", – сказал президент.

Ситуация на фронте

"Вооруженные Силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на востоке. Кое-где враг сильно преобладает – техникой, количеством солдат. Российские власти приняли показательное решение – они разрешили брать на контрактную службу людей постарше. То есть, молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется.

Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание. Еще нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием для Украины. Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточно, чтобы победить. Вот о чем говорят те, кто действительно ценит людей ", – сказал Зеленский.

Награждение

"Подписал сегодня указ о награждении наших героев. 144 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 17 – посмертно.

И, конечно, хочу поздравить с их профессиональным днем – Днем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Это одна из самых чувствительных сфер в современной войне. Своим указом присвоил воинское звание бригадного генерала трем полковникам Госспецсвязи ", – сказал президент.

Обстановка