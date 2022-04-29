Зеленского мучает совесть за то, что он позволяет себе спать

Президент поговорил с журналистами / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его мучает совесть за то, что он позволяет себе отдых. Кроме того, он не ложится спать, пока не узнает куда "прилетело".

Об этом он рассказал в интервью изданию Time.

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По его словам, самое трудное время суток для него, когда он ложится спать.

"Ну, потому что я не совсем понимаю уже время или не время. Имею я право или нет. Должен ли я еще что-нибудь сделать? Я смотрю на график. Причем смотрю бессодержательно. На тот же график. Вижу, что день закончился, но я на него смотрю несколько раз и пытаюсь понять, что это не так. То есть меня мучает совесть в принципе. Что я позволяю спать. А что сейчас? Сейчас что-то происходит", – говорится в сообщении.

Также он рассказал, что в первые дни военных действий в Украине он практически не спал.

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"Скажу честно, в первые дни войны я всех будил. Это было где-то в 4.50-5.20. Это были первые дни. И это был трудный период, как я сказал, когда я не имел права ложиться спать до того, как я точно узнаю, сколько (бомб) и куда прилетело", – рассказал глава государства.

Зеленский рассказал, как его изменила война

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состарился за время войны. А для выживания ему необходимо чувство юмора.

"Мнениями, морально. Ну как, морально я совершенно бодр. Состарился с точки зрения ненужной мудрости, которой я никогда и не хотел. Эта мудрость связана с количеством погибших и та пытка, которую российские военные показывали. Мне такая мудрость… Я честно говоря, никогда не стремился к этим знаниям", – поделился глава государства.

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