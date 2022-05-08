Жданов озвучил два сценария по Мариуполю: ВСУ в большой опасности

В Мариуполе украинским военным угрожает опасность / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия планирует провести "парад на костях". В Мариуполь приедет высшее руководство РФ. В разрушении города обвинят Украину. Об этом рассказал Олег Жданов ведущей телеканала "Украина 24" Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM.

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Военный эксперт Олег Жданов предположил, как дальше будут развиваться события в Мариуполе после эвакуации гражданского населения с "Азовстали".

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Прежде нам нужно решать вопрос раненых. Раненые люди, которые не способны сопротивляться, попадают под Женевскую конвенцию, им нужно оказывать помощь и, соответственно, эвакуировать их.

"Что касается сценариев, их может быть очень много. Наиболее оптимистичный – если наши бойцы продолжат сопротивление, самый пессимистический – если Российская Федерация применит какие-то негуманные методы их уничтожения в катакомбах завода", – рассказал эксперт.

Также военный эксперт прокомментировал последние данные украинской разведки о том, что Россия планирует провести в Мариуполе "парад на костях". Распространяется информация, что российские офицеры, в том числе весь командный состав 71-го мотострелкового полка, снимаются с позиций, чтобы они охраняли "випов" на параде 9 мая в Мариуполе.

"Насколько появляется информация, сейчас все силы МЧС России из Ростовской области брошены на расчистку города. Этих центральных улиц, которые могут попасть в кадр. Поэтому они покажут разрушенный город, и, поверьте, на 100% они обвинят в этом нас. Они покажут разрушенные фасады, там где подчистили мусор и забрали тела, и скажут, что это сделала Украина, а Россия типа пришла спасать. Это то, что касается картинки, это в духе российской пропаганды", – рассказал Жданов.

В российский военный бунт Жданов не верит. По его мнению, российские военные возмущаются, но вряд ли будут предпринимать какие-либо действия, особенно в отношении гостей, приехавших из Российской Федерации.

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"Я не думаю, что там будут очень высокие "випы", особенно... зная, сколько погибло высшего военного руководства в Украине. Поэтому не каждый еще решится поехать сюда. К сожалению, это уже политика, вмешивающаяся в войну. И потому любой ценой, даже если на "Азовстали" будет идти бой, поверьте, они будут проводить этот парад, подчищать звук для того, чтобы этого не было слышно, и рассказывать, какие они великие "освободители", – сказал эксперт.