Жданов: Путин избрал "Азовсталь" сакральной жертвой на 9 мая

Олег Жданов рассказал, зачем Путин захватил "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов считает, что президент РФ Владимир Путин избрал "Азовсталь" в Мариуполе сакральной жертвой, которую он хочет принести на алтарь победы 9 мая, но у него это может не получиться.

Об этом Жданов рассказал в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, выхода из ситуации по "Азовстали" пока не видно вообще.

"Он (Владимир Путин. – Ред.) не хочет пускать туда никого посторонних, чтобы не видели те преступления, которые уже совершили Вооруженные силы России в Мариуполе. Там число погибших среди мирных граждан уже, наверное, больше 10 тысяч, по заявлениям местной администрации. Это первый момент. И второй момент. Он не хочет повторить ошибку Алеппо, когда российские войска полгода бомбили город, стирали его с лица земли, а потом защитники и мирные жители ушли из него, потому что защищать руины не было смысла, и российская армия вошла в пустой город. То есть они его фактически так и не взяли. Поэтому здесь они хотят получить какую-то победу, чтобы "продать" ее потом российскому обществу", – рассказал Жданов.

Военный эксперт заявил, что есть вероятность того, что наши защитники, которые не хотят сдаваться и продолжают сражаться, могут погибнуть как герои. По словам Жданова, президент Владимир Зеленский еще в середине марта, когда положение приближалось к критическому, дал право выбора защитникам Мариуполя.

"Они имеют полное право моральное и приказ от Верховного главнокомандующего: они решают, сражаться им до конца или выйти и сдаться на милость победителя. Я полностью поддерживаю их решение на сегодняшний день сражаться. И я не думаю, что они все погибнут. У меня даже есть надежда, что они могут выстоять и дождаться помощи от Вооруженных сил Украины", – добавил военный эксперт.

Жданов: У России осталось сил на 7-10 дней, и она выдохнется

Президент России Владимир Путин не отреагировал на отчеты Генштаба, рекомендовавшего отказаться от второй волны наступления в Украине. Теперь РФ столкнулась с проблемой, что сил хватит на 7-10 дней наступления. Об этом Олег Жданов сообщил в интервью телеведущей Наташе Влащенко на YouТube-канале "Украина 24".

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Жданов рассказал о масштабе планов Путина – они наполеоновские. Это подтверждает факт, что российский президент не желает даже слушать предложений о необходимости сохранить хотя бы часть боеспособной армии Российской Федерации.

"Была информация о попытке нескольких генералов из Генерального штаба России предоставить Путину аналитический отчет, рекомендующий отказаться от второй волны наступления, потому что они фактически здесь теряют всю боеспособную часть армии, и к этому все идет. Он сказал, что все по плану, продолжаем наступление".

Последние новости о Приднестровье в планах Путина, говорит военный эксперт, тоже не является ничем новым. Это часть того же желаемого для диктатора проекта "Новороссия".

"План именно в этом и заключался: юго-восток Украины, отделение Украины от морского побережья. Поэтому здесь ничего нового. Думаю, что замысел не только Донецкая, Луганская области, а замысел идет дальше – Днепр, и город, и река, и тогда возможен поворот на север в направлении Киева. Там, кстати, самое короткое расстояние".

Жданов подчеркнул, что это замысел, а реальность может неприятно поразить Путина. Операция на востоке Украины идет уже шестой день. Эксперт отмечает, что сил и возможностей у российской армии осталось максимум на семь-десять дней.

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"Дело в том, что наступательная операция – это две недели максимум согласно всем канонам, потому что больше накопить материальных запасов, боеприпасов, топлива и особенно личного состава (потому что нужно постоянно восполнять потери, это наступление) военная наука не предполагает. Поэтому еще семь-десять дней, и они выдохнутся. Я показываю разницу между "хочу" и "могу", – убежден Жданов.

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