Жданов рассказал, какие силы РФ бросит в новое наступление на востоке

Олег Жданов рассказал о наступательной операции РФ на восток Украины. Фото: Getty, Reuters, коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что у российской армии есть резервы. По его словам, сейчас они пытаются укомплектовать части, восстановить боевую способность и завести их в Украину для наращивания усилий в наступательной операции.

Об этом Жданов рассказал в интервью Марку Фейгину.

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"Резервы есть. Уссурийская армия. Она должна подойти на усиление. Она и те подразделения, которые были выведены из Северного и Северо-восточного направлений. Сейчас они из Беларуси перебрасываются эшелонами Их сейчас укомплектовывают тем, что они успевают отмобилизовать. Они пытаются укомплектовать части, восстановить боевую способность и завести их в Украину для наращивания усилий в наступательной операции", – сказал военный эксперт.

Жданов отметил, что наши военные ведут оборонительные бои и стараются нанести максимальное огневое поражение, чтобы снизить наступательный потенциал противника.

Военный эксперт добавил, что Россия уже третью неделю обещает сформировать войска. По словам Жданова, это говорит о том, что с мобилизацией есть проблемы.

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Жданов: Атака по Краматорску может быть "прелюдией" к наступлению РФ на Донбассе

Ракетный удар по Краматорску может быть частью подготовки РФ к обострению войны на востоке Украины — об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Марку Фейгину.

"Краматорск является ключевым городом, и он еще и крупный железнодорожный узел в плане переброски войск, подкрепления и так далее. И если мы посмотрим на карту, то примерно в районе Краматорска они и планируют закольцевать нашу группировки в зоне Операции объединенных сил. Я так понимаю, что на сегодняшний день идет "прелюдия" к наступательной операции. Они хотят максимально подготовить плацдарм для ввода основных сил, которые они формируют сейчас на границе Украины и России", — сказал он.

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