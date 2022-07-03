Жданов рассказал, у кого Путин начал выпрашивать оружие для войны в Украине

Олег Жданов рассказал о планах Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин обратился за помощью к странам Центральной Азии, так как стране-агрессору не хватает вооружения, чтобы продолжать войну в Украине. Также диктатор хочет вернуть свое влияние в этом регионе. Взамен на оружие Путин обещал "обеспечить защиту и безопасность" этим странам.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет "НВ".

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По его словам, больших запасов у РФ нет, оружие у них в основном советское, поэтому Путин его и просит.

"Чтобы они сняли с хранения или отдали то, которое есть в контактах, или отдали то, которое есть в воинских частях для того, чтобы Российская Федерация смогла быстро пополнить свои запасы технически исправной оружием. Главный вопрос – техническая исправность этого оружия", – сказал Жданов.

Он заявил, что Путин пытается легитимизировать себя на международном уровне, для чего и был использован саммит стран Каспийского бассейна.

Жданов добавил, что таким образом президент РФ хотел показать, что "Россия сегодня не на задворках международной политики, а имеет какое-то влияние и имеет какие-то рычаги на международной арене".

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Жданов рассказал, когда Путин может определиться с прямым участием Беларуси в войне

Президент России Владимир Путин на ближайшей встрече с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко будет требовать от него прямого вторжения армии Беларуси в Украину. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в аналитической программе "Объясняет Панюта" на YouTube-канале "Украина 24".

На вопрос, есть ли сейчас опасность для Украины на северных рубежах, эксперт ответил:

"Там сохраняется возможность вторжения со стороны белорусской армии. Кстати, 30 июня – 1 июля пройдет встреча в Санкт-Петербурге, и Путин будет решать там этот вопрос, скорее всего. Но я думаю, что белорусский руководитель пока не спешит вмешиваться в эту войну, потому что для него это последний мост, через который он может выскочить из этой передряги под названием "война". Поэтому будем надеяться... Пока я бы оставил вероятность 50 на 50 процентов".

Ранее мы рассказывали, что усиление ракетных ударов по украинским городам является местью РФ за успехи Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона "Єдині новини".