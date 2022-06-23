Жданов сделал страшный прогноз по ракетным ударам РФ по Украине

Олег Жданов рассказал о возможных ударах со стороны России. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты в ближайшее время могут еще больше нанести ракетных ударов по Украине. Удары будут связаны с несколькими мероприятиями, в том числе политическими.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, РФ будет стараться наносить как можно больше ракетных ударов по разным городам Украины. Дальность российских ракет, к сожалению, покрывает всю территорию нашей страны.

Жданов отметил, что ракетные удары будут связаны с несколькими мероприятиями, в том числе политическими.

"Саммит, который должен дать нам статус кандидата в члены ЕС. 28 июня у нас День Конституции. Тоже политический праздник для Украины и очень болезненный для Путина", – сказал эксперт.

Жданов добавил, что на Луганском направлении будут идти самые ожесточенные бои.

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"Последний рывок российской армии. Если они там не добьются успеха, дальше им придется переходить к оперативной паузе. Нет больше резервов, которые можно бросить в бой", – подытожил эксперт.

Жданов рассказал об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину

На прошедшей неделе снова активизировались разговоры об угрозе наступления на Украину со стороны Беларуси, учения в которой заканчиваются 8 июля. Так, планируется мобилизовать 35 тысяч белорусов. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

"Временной промежуток, я думаю, несколько месяцев. С одной стороны, Лукашенко продолжает свою игру, что "мы готовимся, но еще не готовы". Кстати, он затеял такой долгоиграющий акт из своего спектакля – развертывание Вооруженных сил Беларуси и подготовка их к войне", – рассказал эксперт.

По его словам, учения в Беларуси будут проходить до 8 июля – планируют мобилизовать 35 тысяч человек, а потом нужно где-то два месяца, чтобы расставить их по частям, вооружить и подготовить этот мобрезерв к боевому применению.

"Т. е. мы с вами говорим примерно о конце сентября – начале октября. Единственное, что здесь, на мой взгляд, главное, – как бы он (Лукашенко. – Ред.) ни игрался и ни петлял, но он реально выполняет мероприятия по подготовке своей армии к войне, и мы не можем это игнорировать и сбрасывать со счетов. Он реально развертывает армию и может ее начать готовить", – отметил Жданов.

Военный эксперт заявил, что 8 июля нужно будет посмотреть, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет делать с мобилизованными – либо он их повезет на полигон и там начнет обучать, либо через какое-то время распустит по домам и скажет, что на этом этапе учения закончены.

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"Судя по тому, что он снимает технику с длительного хранения, я думаю, что продолжит обучение этого резерва, который они наберут, для их подготовки к войне. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как и спектакль продолжается, а с другой – выполняются реальные мероприятия по подготовке армии к войне", – сказал он.

По мнению Жданова, масштаб угрозы для Украины возрастает:

"Если раньше мы говорили о 20-25 тысячах военнослужащих, которых может выставить армия Беларуси при 45 тыс. военнослужащих вообще в Вооруженных силах Беларуси, то сегодня он хочет развернуть до 80 тысяч военных. Значит, у него резерв может увеличиться где-то до 40-45 тыс., которые он может выставить в качестве наступательной группировки".

Ранее мы рассказывали, что войной со стороны России руководит один политик – президент Владимир Путин. Поэтому военные будут проводить наступательные действия в Украине до последнего российского солдата. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире "Фейгин LIVE".