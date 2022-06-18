Жданов сообщил обнадеживающие новости по ситуации на фронте

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные за неделю смогли стабилизировать ситуацию на Луганском направлении, наступления практически везде остановлены. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

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Ситуация на фронте

"Говоря о ситуации на фронтах, мы смогли к концу недели стабилизировать Луганское направление. И несмотря на то, что еще вчера РФ пыталась наступать по девяти направлениям только на Луганщине, на сегодняшний день наступление фактически везде остановлено. Идут ожесточенные позиционные бои, но фронт не двигается. Еще нужно отметить Херсонское направление. Там, наоборот, мы пытаемся проводить контрнаступательные действия и в принципе успешно", – рассказал эксперт.

По его словам, украинские военные постепенно продвигаются и расширяют плацдармы Херсона. На таких направлениях, как Харьковское, Криворожское, Запорожское – идут позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами.

Также он отметил, что есть огневой контроль над подходами к острову Змеиный, и на сегодняшний день удержание гарнизона там становится бессмысленным.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." о потерях врага по состоянию на 18 июня.