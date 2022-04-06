Житель Киевской области погиб от взрыва машины, которую заминировали оккупанты

Мужчина получил травмы живота и таза. / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Житель Броварского района Киевской области погиб от взрыва заминированной оккупантами машины.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Что произошло

"4 апреля 32-летний житель села Гоголев направлялся в село Плоское, где обнаружил свою машину. Мужчина пренебрег инструкциями правоохранителей, не ожидал зачистки территории, вместо этого сел в авто и поехал домой. Во дворе усадьбы мужчина открыл багажное отделение легковушки, после чего произошел взрыв", – говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина получил травмы живота и таза, несовместимые с жизнью. Оказалось, что автомобиль был заминирован российскими военными.

В полиции обратились к гражданам, которые возвращаются на освобожденные от оккупантов территории, с призывом не трогать предметы и вещи, заранее не проверенные специалистами, а также посоветовали возвращаться в помещения после того, как взрывотехники проведут проверку дорог и помещений.

Фото – facebook.com/pol.kyivregion.

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Фото – facebook.com/pol.kyivregion.

Напомним, Ассоциация саперов подсчитала, что в Украине нужно разминировать примерно 1/6 часть территории – 82,5 тысячи квадратных километров. Потенциально опасные территории эксперты нанесли на карту.

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