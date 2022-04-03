Мэр Лозовой попросил жителей эвакуироваться

Жителей Лозовской громады готовы принять в Полтаве. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр города Лозовая, что в Харьковской области, Сергей Зеленский порекомендовал местным жителям эвакуироваться. По его словам, сейчас прямой угрозы городу нет, но стали все чаще возникать угрозы ракетных ударов со стороны РФ.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

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"Я как городской голова забочусь о вашей безопасности, поэтому вынужден рекомендовать вам переехать в более безопасные места собственным транспортом. На данный момент нет угрозы для Лозовщины, но в последние дни стала чаще возникать угроза ракетных ударов. Провели переговоры с руководством Полтавской области по поводу помощи в размещении лозовчан", – написал он.

Так, 4 апреля из Лозовой в Полтавском направлении будут курсировать электрички. Время отправления 12:00, 13:00 и 14:00.

Напомним, днем 3 апреля в Лозовой была объявлена угроза ракетного удара. 2 апреля по Лозовой ударили ракетами, четыре человека получили ранения. В результате обстрелов Лозовая осталась без электричества и воды. Восстановительные работы продолжаются.

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Ситуация в Харьковской области