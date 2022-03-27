Жителей оккупированного Крыма принудительно мобилизуют на войну против Украины – Денисова

Мобилизация крымчан на войну против Украины проходит интенсивно / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия во временно оккупированном Крыму проводит принудительную мобилизацию мужчин на войну с Украиной.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, традиционно призывная кампания на полуострове должна стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических собраний с председателями призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, привлеченным к призывной кампании.

"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта. Среди тех, кого насильно отправляют на войну с Украиной, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным", – отметила она.

Денисова подчеркнула, что подобные действия РФ запрещены международным гуманитарным правом.

"Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на этот факт для усиления санационного давления на РФ для освобождения всей территории Украины от захватнических войск и деоккупации территорий", – добавила она.

РФ гонит на войну с Украиной жителей ОРДЛО

Россия на временно оккупированных территориях Донбасса объявила принудительную мобилизацию мужчин в возрасте до 65 лет и студентов.

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"На оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация населения. С целью увеличения количества потенциальных призывников, оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" до 65 лет", – сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова отметила, что в ряды оккупационной армии активно привлекают студентов.

Разговоры оккупантов, перехваченные СБУ, свидетельствуют, что мобилизованные из ОРДЛО несут большие потери.