Жители Луганской области смогут эвакуироваться 9 поездами: список на 10 апреля

"Укрзализныця" назначила ряд эвакуационных поездов. / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

10 апреля жители Луганской области могут эвакуироваться с помощью 9 бесплатных эвакуационных поездов.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Список направлений

Как отмечается, "Укрзализныця" назначила на сегодняшний день ряд эвакуационных поездов с востока Украины:

№5501 Новозолотаровка – Лозовая, отправление из Новозолотаровки в 14:00;

№46/45 Лозовая – Ужгород, время отправления уточняется;

№274/273 Славянск – Львов, отправление из Славянска в 14:00;

№138/137 Лозовая – Хмельницкий, время отправления уточняется;

№142/141 Лозовая – Львов, время отправления уточняется;

№239/240 Покровск – Тернополь, отправление из Покровска в 10:00;

№235/236 Покровск – Черновцы, отправление из Покровска в 13:00;

№241/242 Покровск – Львов, отправление из Покровска в 14:00;

№233/234 Покровск – Чоп, отправление из Покровска в 16:30.

Напомним, "Укрзализныця" обнародовала список поездов на 10 апреля по всей стране

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