Житомирская область полностью освобождена от российских войск – глава ОВА

Виталий Бунечко заявил об освобождении Житомирской области от оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска полностью отброшены с территории Житомирской области. Однако оккупанты, отходя, заминировали мирные дома.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

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Он отметил, что местами враг был отброшен украинскими военными, а часть оккупантов ушла сама.

"На Житомирщине враг был отброшен и на сегодняшний день российских оккупационных войск на территории нашей области нет. Они ушли из северных общин, оставляя за собой не только технику, но и "собственный" след, минируя мирные дома. Но война еще не завершилась", – сказал Бунечко.

Киевскую область освободили

31 марта российские войска покинули территорию Чернобыльской АЭС. Однако при выходе ограбили помещение станции, угнали технику и ценные вещи, даже забрали с собой вилки.

Кроме того, вытеснение и отвод войск с территорий Киевской и Черниговской области.

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2 апреля стало известно, что российских войск больше нет на территории Киевской области – украинские военные уволили Ирпень, Бучу, Гостомель. Но на освобожденных территориях обнаружили зверства российских оккупантов – по улицам были разбросаны тела десятков мирных украинцев. В Буче нашли братскую могилу с почти 300 убитыми. Некоторые города и деревни были под контролем военных России месяц.

Несмотря на это, жителям возвращаться рано. В настоящее время ведутся работы по восстановлению газоснабжения, воды, электричества и разминирования.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что для полного разминирования требуется не менее 10 дней. По его словам, по всем освобожденным от оккупантов населенным пунктам с воскресенья, 3 апреля, до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час. Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ по разминированию.

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