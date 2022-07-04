"Жив ли Путин?" Буданов озвучил два сценария смены власти в России

Буданов объяснил, что происходит с поиском преемника Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России продолжается "очень подковерная борьба" за место главы Кремля. В Москве хотят завершение правления Владимира Путина. Но поиск преемника российского президента продолжается очень тяжело.

Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".

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На вопрос, как будет происходить отстранение Путина от власти и правдивы ли слухи о болезни российского президента, Буданов ответил:

"А жив ли Путин сейчас? Риторический вопрос".

Глава разведки также допустил два варианта, чем все закончится:

Первый, это преемник Путина останавливает основные действия, не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, руководивший до этого государством, и это его личные проблемы, он маньяк". Произойдет "депутинизация", как в свое время это произошло со Сталиным.

Второй вариант – это просто развал России на несколько частей, на три и более.

Буданов также сообщил, что поиск фигуры преемника Путина продолжается, и эта подковерная борьба "очень сильная".

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"Башни Кремля должны найти между собой какой-то консенсус. А это трудно", – пояснил Буданов.

Он также отметил, что "мешать этому процессу не стоит" и отказался называть фамилии вероятных преемников российского президента.

Правлению Путина существует угроза

Ранее сайт "Сегодня" сообщал: журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону заявил, что в близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти.

Также бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав заявил, что Путин в скором времени уйдет с должности, а его заменит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Возможно, главу страны-агрессора хотят отправить в санаторий.

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Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко, похоже, всерьез нацелился стать преемником Владимира Путина. Об этом заявил журналист Александр Невзоров. Сайт "Сегодня" выяснил, есть ли шансы у Кириенко стать "наследником российского престола" и кто еще участвует в подковерной борьбе за кресло президента РФ.

Раньше мы писали, что Буданов назвал конечную цель Путина в Украине. По его мнению, Москва не собирается ограничиваться Донбассом.